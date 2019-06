Sindacati a Reggio Calabria, Zingaretti:’Selfie di Salvini e Di Maio? Prese in giro’

“Noi ora siamo qui esattamente per questo, per dare rappresentanza a chi ha capito che Di Maio e Salvini con i loro selfie hanno preso in giro questa grande nostra comunità italiana”.

Nicola Zingaretti, segretario del Partito Democratico, è stato a Reggio Calabria, in occasione della grande manifestazione organizzata dai sindacati con l’intento di veicolare un messaggio chiarito dallo slogan “Ripartito dal Sud”.

Un’iniziativa di protesta nei confronti del governo a cui si contestano le politiche economiche, così come quelle politiche con particolare riferimento all’ambizione leghista ad un federalismo differenziato che non è nelle grazie delle sigle sindacali.

Sono state parole di elogio quelle proferite da Zingaretti nei confronti di Cisl, Cgil e Uil.

A corredo della sua partecipazione all’evento di Reggio Calabria, Zingaretti ha voluto postare un messaggio sui suoi profili social.

