Sindacati a Reggio Calabria, Furlan: ‘Calabresi spendono 300 mln per curarsi fuori’

Condividi

Il corteo degli oltre ventimila partecipanti ha attraversato Reggio Calabria. Una manifestazione di grande impatto per la città di Reggio Calabria sul piano delle presenze, al di là dell’ideologia.7

C’era anche ovviamente Annammaria Furlan, sindacalista leader della Cisl, che ha voluto aprire il suo intervento in piazza Duomo dedicando la giornata all’operaio morto sul lavoro, il giorno prima, nel porto di Gioia Tauro.

Una manifestazione attraverso sui si è voluto urlare il messaggio che l’Italia deve ripartire dal Sud e dagli investimenti per il lavoro.

“L’Italia – ha detto la Furlan – è una e una sola e pretendiamo di essere ascoltati”.

“Siamo qui – ha evidenziato – perché il Sud fatica, ma ha voglia di riscatto. Non si può ultreriormente rinviare il cambio di rotta sulle politiche del Mezzogiorno. Il Sud è completamente dimenticato anche nel dl crescita dopo Manovra e Def”.

Il Sud, in particolare, è stato definito dalla Furlan un fantasma per il governo.

Inevitabile il focus sulla sanità. La stima evidenziata dalla Furlan è che i calabresi spendano circa 300 milioni di euro all’anno per curarsi fuori dalla regione.

Critiche dure anche nei confronti della Flat Tax e del reddito di cittadinanza con annesso attacco al governo: “”I politici “sono troppo impegnati a fare selfie e non una politica per il Paese. E il Mezzogiorno ha bisogno di un progetto serio, non di interventi spot”.