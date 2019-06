Sicurezza in mare, cinquanta bambini insigniti del titolo di “piccolo bagnino”

Condividi

L’entusiasmo di cinquanta bambini, diventati “piccoli bagnini” attraverso l’apprendimento delle “Dieci regole d’oro per un bagno sicuro” avvenuto presso la sede della Lega Navale Italiana e alla visita delle motovedette e della sala operativa del Comando della Capitaneria, è stata una vera e propria “onda” che si è abbattuta sul porto di Reggio.

Un’onda “sicura”, quella scatenata da “Papà ti salvo io”, evento ideato, progettato e realizzato dalla Società Nazionale di Salvamento “Genova” e che ha visto la collaborazione dell’articolazione locale della stessa, dell’Ufficio del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Città Metropolitana, della Lega Navale Italiana di Reggio, del Comando della Capitanerie di Porto di Reggio e dell’Ambito Territoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale e la partecipazione dei bambini dell’Istituto Comprensivo “Cassiodoro-Don Bosco”. Un evento, caratterizzatosi per il sapiente mescolamento di aspetti teorici ed esperienziali facendo leva sulla voglia di scoprire e divertirsi dei bambini, che, dopo il felice risultato testimoniato dai loro sorrisi, dalle loro curiosità e dalle loro risposte alle sollecitazioni degli addetti ai lavori dalla semplice e chiara divulgazione, si vuole replicare ed allargare agli altri comuni costieri della Città Metropolitana per la prossima stagione estiva. I bambini, che gioiosamente hanno acquisito un’importante responsabile consapevolezza nella prevenzione dei pericoli rispetto alla propria persona e a quelle circostanti, sono stati insigniti del titolo di “baby watch”, alla presenza del sindaco Giuseppe Falcomatà e dei rappresentanti dei soggetti che hanno lavorato a “Papà ti salvo io”. «Come Ufficio del Garante siamo estremamente soddisfatti per l’ottima riuscita del progetto e sin da subito annunciamo la nostra disponibilità a bissarlo ed ad allargarne il positivo impatto sull’intera fascia costiera della Città Metropolitana. Non soltanto perché riteniamo il tema della sicurezza in mare importantissimo e non solo perché siamo contenti perché sta continuando a realizzarsi la nostra incessante ricerca di sinergie socio-istituzionali nel comprensorio metropolitano, ma anche perché c’ha aperto il cuore vedere i bambini diventare protagonisti, dimostrando gioia, voglia di conoscere, l’essere intellettualmente vispi, il fare esperienze di vita che li aiuteranno a crescere bene personalmente e civilmente» ha affermato il Garante Emanuele Mattia.