Nominati 25 cavalieri del lavoro, c’è il calabrese Capua manager del bergamotto

Condividi

Il Quirinale nomina i nuovi 25 cavalieri del Lavoro e fra questi vi è anche il reggino Giovanni Capua, manager del bergamotto.

I cavalieri sono Guido Maria Barilla, classe 1958, e’ dal 2003 presidente del gruppo Barilla, leader mondiale nel mercato della pasta, dei sughi pronti e dei prodotti da forno. Alessandro Bastagli, classe 1950, e’ presidente e amministratore delegato di Lineapiu’ Italia Spa, primaria azienda nel settore dei filati di alta gamma da lui rilevata nel 2010 e della quale ha guidato il rilancio tutelando i livelli occupazionali. Valerio Battista, classe 1957, e’ amministratore delegato di Prysmian Spa, leader mondiale nella produzione di cavi per il settore dell’energia e delle telecomunicazioni e di fibre ottiche.

Matilde Bernabei, classe 1954, e’ presidente di Lux Vide Spa, societa’ di produzione televisiva e cinematografica specializzata in fiction e film per la TV. Ugo Maria Brachetti Peretti, classe 1965, e’ presidente del Gruppo api, attivo nel settore dei carburanti e dei servizi alla mobilita’ e primo operatore privato italiano per numero di stazioni di servizio.

Roberto Briccola, classe 1955, e’ presidente di Bric’s Spa, attiva nella produzione di borse da viaggio e pelletteria di alta gamma.Giovanni Francesco Capua, classe 1957 di Reggio Calabria, e’ presidente di Capua 1880 Srl, azienda attiva da cinque generazione nella produzione di olii essenziali agrumari e, in particolare, dell’essenza di bergamotto. Fornisce l’80% della domanda di essenze agrumarie alle multinazionali estere della cosmetica, profumeria e detergenza.