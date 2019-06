Sbloccacantieri, Vono (M5S): “Impegno continuo per apertura lavori megalotto SS106”

Condividi

“E’ costante il mio impegno parlamentare in piena sintonia con il Ministro Toninelli per la realizzazione delle infrastrutture calabresi con particolare attenzione per i lavori del 3 megalotto della SS106, unica grande opera per il sud” .

Lo dice la senatrice del M5S Silvia Vono che aggiunge:” il ministero delle infrastrutture e dei trasporti sta operando allo scopo di arrivare alle soluzioni migliori senza consentire che ciò comporti alcun ritardo nell’iter dei lavori sull’importante arteria stradale. Con lo sbloccacantieri è possibile intervenire per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, con la nomina di una figura ad acta con il potere di assumere ogni determinazione necessaria per il celere avvio dei lavori. “Oggi, grazie all’approvazione dello Sbloccacantieri è possibile intervenire, per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, con la nomina di una figura ad acta con il potere di assumere ogni determinazione necessaria per il celere avvio dei lavori. Quindi non una misura punitiva per umiliare la Calabria e il Sud e ritardare i lavori, come si vuole strumentalmente far credere- conclude la Vono- ma solo per consentire la realizzazione finalmente di un’opera prioritaria ed essenziale per la viabilità stradale del meridione.”