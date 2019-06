Sanità, Siclari (Fi): “Ennesimo fallimento dei Commissari”

Condividi

«Il commissariamento ancora una volta ha dimostrato di essere un fallimento sotto tutti punti di vista. Dopo la chiusura dell’Asp 5 e il dramma che sta vivendo la residenza psichiatrica “La Chimera” dove 27 dipendenti rischiano di essere licenziati, abbiamo le ennesime riconferme che questo sistema ha fallito e che sarà totalmente inutile nominare commissari su commissari, nulla cambierà.

Anche quest’ennesimo scippo alla sanità calabrese sarà portato da me in Commissione Igiene e Sanità e chiederò alla Grillo, ancora una volta, di rivedere il decreto Calabria che in nessun modo migliora l’attuale situazione emergenziale».

Lo ha dichiarato il senatore forzista Marco Siclari che, da capogruppo in commissione Igiene e Sanità, intende continuare la sua battaglia riproponendo in Senato le mozioni al dl Calabria.