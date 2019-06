San Luca (RC), Davi: “Proporrò alla Rai una fiction sul brigadiere Carmine Tripodi”

Condividi

Prima del consiglio comunale – il primo dopo sei anni – Klaus Davi, Carlo Tansi, Giuseppe Silvaggio, componenti della minoranza eletta nelle consultazioni dello scorso 26 maggio, renderanno omaggio a brigadiere Carmine Tripodi, recandosi presso il monumento in memoria, sito su via Corrado Alvaro, proprio in prossimità della curva in cui il brigadiere è stato ucciso nel lontano 1985.

“Uno dei motivi per cui ci siamo candidati è stato proprio il sacrificio del brigadiere Carmine Tripodi. La memoria del Carabiniere ucciso sarà un faro una guida del nostro impegno”. Contestualmente Klaus Davi ha annunciato che è stato confermato l’incontro con il Presidente RAI, Marcello Foa: “Stiamo definendo la data con lo staff del presidente. Con me ci sarà il prefetto Luigi Savina, presidente del premio Paolo Borsellino, nonché Leo Nodari, storico curatore del Premio. Proprio in virtù del profondo affetto che nutriamo nei riguardi del compianto Carmine, ma anche per tutta l’Arma dei Carabinieri, è nostra intenzione suggerire alla RAI un progetto di fiction sulla vita del brigadiere Tripodi”.