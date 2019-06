Alloggi popolari: maggioranza chiede maggiori risorse per implementare il patrimonio

Si è tenuta questa mattina a Palazzo San Giorgio, una riunione dei consiglieri di maggioranza alla presenza del Sindaco Giuseppe Falcomatà. Tra i vari temi affrontati, inerenti le attività amministrative in corso, la necessità di implementare la disponibilità del patrimonio di alloggi di edilizia residenziale pubblica per rispondere alla crescente domanda abitativa dei cittadini, in particolar modo delle fasce più deboli della popolazione.

Al riguardo, d’intesa con il sindaco Falcomatà e con il nuovo delegato all’edilizia residenziale Giuseppe Sera, i Consiglieri di maggioranza hanno condiviso l’esigenza di richiedere al Settore competente, una rimodulazione dei fondi destinati all’emergenza abitativa, con l’obiettivo di svincolare maggiori somme da indirizzare sulle manutenzioni straordinarie del patrimonio esistente e sull’allargamento dello stesso, chiedendo un apposito studio al Dirigente delegato.

La riunione si aggiornata alla prossima settimana, quando la maggioranza tornerà ad esprimersi alla luce delle valutazioni tecniche predisposte dal Settore, definendo un impulso chiaro verso l’implementazione delle dotazioni finanziarie al Settore del patrimonio edilizio.

Contestualmente il sindaco Falcomatà ha dato mandato al Settore di procedere alla costituzione della Commissione per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia sociale in Emergenza abitativa ai sensi dell’art. 31, L.R. 32/1996, che si insedierà nelle prossime settimane.