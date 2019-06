Salvini ai sindacati: “Noi meglio dei governi di sinistra su lavoratori e precari”

Condividi

“Manderò a Landini, che evidentemente non la conosce, una copia della proposta sull’autonomia che finalmente -aggiunge Salvini- porterà merito e responsabilità anche ai politici del Sud. Sono sicuro che in un anno questo governo abbia fatto di più rispetto ai governi di sinistra che ci hanno preceduto per lavoratori e precari. Con la flat tax per famiglie, lavoratori e imprese faremo ancora di più”.

Lo dice il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini commentando la manifestazione unitaria di Cgil, Cisl e Uil a Reggio Calabria. ”Entro luglio – ha poi aggiunto Salvini – inviterò i sindacati al Viminale, con altri rappresentanti del lavoro, del commercio, dell’impresa e dell’agricoltura per confrontarci e ragionare insieme sulla prossima manovra economica”.