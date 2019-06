Riace – Rullo aderisce a Fdi. Altro colpo di Nicolò

Condividi

Continua l’azione di radicamento sia in qualità che in quantità del Coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Alessandro Nicolò che registra un altro importante ingresso nel partito di Giorgia Meloni.

Claudia Rullo, eletta nelle ultime consultazioni al Consiglio comunale di Riace, ha aderito a Fratelli d’Italia. “La scelta è frutto di valutazioni rispetto ad un cammino già da tempo intrapreso con il Commissario provinciale On. Alessandro Nicolò, al servizio delle comunità e della gente in merito ad una progettualità che si richiama ai valori di Giorgia Meloni e che con efficacia vengono affermati dall’On. Nicolò in un’ottica in cui peraltro si richiamano i principi della coerenza, lealtà e serietà”.

Rullo conclude “di aver in questo suo nuovo cammino politico-istituzionale ritrovato l’entusiasmo della politica non solo per i principi in merito ad un progetto interessante, ma ancor di più nel constatare l’agibilità del lavoro, anche in perfetta sinergia con il Sindaco e tutti i consiglieri di maggioranza, per dar corso ad una nuova stagione nel rilanciare Riace”.