Reggio Calabria – Convocato il Consiglio comunale in sessione straordinaria

Ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e dell’art. 47 dello Statuto Comunale, si comunica che il Consiglio Comunale è convocato, in sessione straordinaria, per il giorno 01.07.2019 alle ore 9,00 nella sala adunanze di Palazzo San Giorgio, per procedere alla discussione dei seguenti argomenti, posti all’ordine del giorno:

1. Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da titoli giudiziali esecutivi notificati nei mesi di gennaio e febbraio;

2. Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da titoli giudiziali esecutivi notificati nel mese di marzo 2019;

3. Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza tribunale di reggio calabria n.235/2019 nei confronti di D’Agostino Francesco;

4. Riconoscimento debiti fuori bilancio d.lgs 267/2000 – art. 194 lett.a) t.u.e.l. titoli esecutivi notificati tra gennaio e marzo 2019 (fasc. 63305; 72800; 68451; 64372; 2387; 70843; 57400; 66673; 64516);

5. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell`art. 194 c. 1 lett. E) – lavori di somma urgenza a seguito nubifragi verificatisi tra il 27 – 28 ottore e il 03 – 05 novembre 2018;

6. Approvazione modifica art. 42 statuto comunale;

7. Approvazione regolamento per la celebrazione dei matrimoni ed unioni civili in varie sedi comunali nonche` in altre sedi di proprieta` pubblica e sedi di proprietà privata;

8. Riapprovazione del regolamento di concessione in uso a terzi della struttura teatro “Francesco Cilea”;

9. Approvazione del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei comitati territoriali;

10. Modifica al regolamento tosap – art. 11 passi carrabili.

Nel caso in cui la seduta dovesse andare deserta per mancanza del numero legale, il consiglio comunale si riunirà, in seconda convocazione, il giorno 03.07.2019 alle ore 9,00.