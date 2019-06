Reggio Calabria – Unicef presenta la mostra fotografica “Mamma India”

Condividi

Un caleidoscopio di colori, emozioni e atmosfere. “Mamma India”, mostra fotografica di scena a Palazzo Alvaro il 27 e 28 giugno prossimi, rappresenta un viaggio per immagini che partendo dalla sofferenza attraversa la contagiante voglia di vivere e la speranza di un popolo. Tra contraddizioni e suggestioni gli scatti del fotografo reggino Pasquale Minniti offrono l’occasione per approfondire temi comuni a tutti i paesi del mondo: la difesa dei diritti dei bambini sanciti dalla Convenzione dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e le problematiche estreme come l’infibulazione e il fenomeno delle spose bambine.

La mostra, realizzata in collaborazione con il Comitato Unicef di Reggio Calabria, sarà presentata a Palazzo Alvaro giovedì 27 giugno, alle 17.30, nel corso di una conferenza stampa alla quale interverranno il Presidente Unicef Italia Francesco Samengo, il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, il Consigliere metropolitanoFilippo Quartuccio, il membro del Consiglio Direttivo nazionale Unicef Patrizia Surace, il Segretario Regionale Unicef della Calabria Pietro Marino, il Presidente del Comitato Unicef di Reggio CalabriaAlessandra Tavella e il Team SCN Unicef reggino.

Ad entrare nel vivo dei contenuti del reportage fotografico (che risale al febbraio 2018) sarà lo stesso autore, Pasquale Minniti (photo-4u), e la preziosa testimonianza dei rappresentanti della comunità indiana presente sul nostro territorio.