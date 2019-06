Reggio Calabria – Torna a casa e la trova occupata abusivamente, aggredito

Condividi

Un pensionato ottantenne, Marcello Arcudi, ex operaio delle Omeca di Reggio Calabria ora Hitachi spa, e’ stato aggredito da alcune persone dopo che, in passato, il suo alloggio popolare era stato occupato abusivamente durante una sua temporanea assenza per motivi di salute. L’episodio, riportato oggi dal quotidiano Gazzetta del Sud, e’ avvenuto nel quartiere Cep di Archi, nella periferia nord della citta’.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, Arcudi e la moglie, difesi dall’avv. Alessandro Morabito, dopo l’occupazione abusiva, avevano ottenuto dal Tribunale il rinvio a giudizio dell’occupante e l’immediato sgombero. Rientrando nell’abitazione, la coppia ha trovato i mobili distrutti, le porte divelte e i pavimenti cosparsi di escrementi. Nonostante lo scempio, il pensionato e la moglie, una donna originaria di Praga, hanno nuovamente rimesso in ordine la casa per ricominciare a viverci. A circa due mesi dal rientro in casa e’ avvenuta l’aggressione, costata al pensionato un trauma cranico-facciale per i pugni e i calci che lo hanno raggiunto anche quando era caduto a terra. Sull’aggressione stanno indagando i carabinieri.