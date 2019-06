Reggio Calabria -Si lavora ancora alla manutenzione stradale straordinaria

Condividi

Continuano senza sosta gli interventi di manutenzione stradale a Reggio Calabria. Le operazioni di ripristino delle arterie stradali proseguono costantemente grazie agli uomini ed ai mezzi di Castore, società in house del Comune. Il percorso dei lavori delle ultime quarantotto ore ha interessato un doppio intervento. Le operazioni di bitumazione del manto stradale sono state attuate con diversi lavori di manutenzione in Via Pio XI. La manutenzione stradale, inoltre, è continuata in zona Condera, area oggetto di interventi ad inizio settimana, con riferimento, in questa occasione alla Via Reggio Campi II Tronco.

Sono mesi importanti per i lavori di ripristino delle arterie viarie in diverse zone della città: nel mese di giugno 2019, ad esempio, Castore è già intervenuta nelle aree “San Sperato – Mosorrofa” e “San Leo Mortara”. I lavori continueranno nei giorni a seguire in diverse zone del comprensorio cittadino portando avanti l’indirizzo dell’amministrazione Falcomatà con la supervisione del consigliere delegato alle manutenzioni stradali Filippo Burrone.