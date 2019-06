Reggio Calabria – Rotatoria Coca Cola sulla SS106, nuovo incidente (FOTO)

Condividi

“Non abbiamo data certa, probabilmente tra il 21 e il 22 giugno u.s. un altro incidente stradale si è registrato nella rotatoria di Pellaro – Coca Cola- questa volta in direzione Reggio/Melito. Una situazione sovrapponibile ai precedenti sinistri stradali”.

E’ quanto denuncia in una nota Vincenzo Crea, referente unico Acadic.

“Dai vistosi – scrive – segni lasciati dai pneumatici sulla rotatoria e sull’asfalto stradale, un veicolo marciante da Reggio verso Melito ha transitato dritto sull’opera triangolare per poi proseguire sulla rotatoria demolendo la segnaletica verticale, situata sull’opera triangolare e facendo volare sulla rotatoria il segnale direzionale. Solo per un caso in quel momento non transitavano mezzi nella rotatoria. Non si hanno altre notizie”.

E poi sollecita un’analisi dei fatti:”Visto il ripetersi degli incidenti sollecitiamo l’ANAS ad effettuare delle verifiche tecniche per riscontrare se l’opera necessita di qualche intervento per migliorare la sicurezza stradale, tra cui la necessità di rendere più vistosa la segnaletica indicante la presenza della rotatoria e nella corsia lato monte rimuovere la vegetazione che coprono i segnali stradali. Il nostro invito va soprattutto agli automobilisti a porre una maggiore attenzione alla guida”.

