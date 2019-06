Reggio Calabria – Ritorna il progetto “Il teatro per l’Hospice”

Quando l’arte del teatro si fa cura: per il terzo anno consecutivo, negli spazi della struttura residenziale di cure palliative, rivivrà il progetto “Il teatro per l’Hospice” – promosso dall’Associazione teatrale MalaUmbra Teatro di Gubbio (PG).

Il ventaglio delle iniziative culturali dello “SpazioCultura…la Cultura che cura!” – ideato e coordinato dalla Psicologa e Psicoterapeuta Francesca Arvino – continua ad arricchirsi di una rassegna teatrale attraverso cui prendersi cura dei residenti, familiari e operatori dell’Equipe di cura. Venerdì 21 Giugno p.v. alle ore 17:30 in Hospice, per celebrare l’inizio dell’estate, andrà in scena la seconda delle cinque rappresentazioneteatrale che animeranno i pomeriggi dell’Hospice di Reggio Calabria:“Canzone” di e con Nino Racco, compagnia Piccolo Teatro Umano (RC).

Uno spettacolo delle canzoni più belle legate a racconti, aneddoti e ricordi dei lunghi ed intensi 35 anni di teatro di Nino Racco, da La Baronessa diCarini, La leggenda diCola Pesce a Luigi Tenco,Domenico Modugno, PierPaolo Pasolini, Giorgio Gaber.

Il Presidente della Fondazione, dr V. Trapani Lombardo, la Direzione Sanitaria e tutta l’Equipe dell’Hospice di Reggio Calabria Vi aspettano!