Reggio Calabria – Premio Cosmos: appuntamento al 21 giugno per la premiazione

Condividi

Il comitato scientifico del Premio Cosmos formato da: Amedeo Balbi, Roberto Battiston, Maria Luisa Chiofalo, Andrea Ferrara, Piergiorgio Odifreddi, Carlo Rovelli, Sandra

Savaglio, Ginevra Trinchieri, Pierluigi Veltri, Lucia Votano, Paolo Zellini e presieduto da Gianfranco Bertone, ha assegnato il “Premio Cosmos” 2019 al celebre matematico e divulgatore inglese Ian Stewart per “I numeri uno. La vita dei più grandi matematici del mondo”, edito da Einaudi.

L’assemblea dei rappresentanti delle giurie scolastiche, costituite dagli allievi dei 25 istituti distribuiti sul territorio nazionale, che si è tenuta il 20 maggio scorso a Reggio Calabria nei locali del Liceo Scientifico Alessandro Volta, ha assegnato il “Premio Cosmos degli studenti” 2019 all’astrofisico Luca Perri per il libro “Astrobufale”, edito da Rizzoli.

Reggio Calabria è la sede eletta per l’istituzione del Premio Internazionale “Cosmos” per la migliore opera di divulgazione scientifica nei settori della Fisica, dell’Astronomia e della Matematica.

La scelta, voluta da un gruppo di studiosi del settore, nasce con lo scopo di promuovere la cultura scientifica in Italia, in particolare al Sud e di valorizzare ulteriormente la presenza del Planetarium Pythagoras – Citta Metropolitana di Reggio Calabria, che con la sua attività didattica e divulgativa è una struttura apprezzata, oggi, non solo sul territorio nazionale.

L’iniziativa è stata favorevolmente accolta dalla Citta Metropolitana di Reggio Calabria e dalla Società Astronomica Italiana, che ha la responsabilità scientifica del Planetario ed ha trovato nella Fondazione Bracco un partner entusiasta e convinto della necessita di valorizzare il patrimonio culturale storico artistico della Calabria e di Reggio in particolare.

La cerimonia di premiazione si terrà a Reggio Calabria il 21 giugno 2019, alle ore 16 a Palazzo Alvaro.

In quella occasione saranno rese note le migliori recensioni sui testi, scritte degli studenti delle superiori, e che saranno pubblicate su Repubblica.it

Ian Stewart e Luca Perri riceveranno dal comitato scientifico una scultura in vetro dell’artista americano Josh Simpson e un premio in denaro. La cerimonia, moderata dal direttore di Repubblica.it, Giuseppe Smorto, si concluderà con una conferenza pubblica di Ian Stewart.

Il programma dell’evento è disponibile sul sito internet del Premio:

https://premiocosmos.org/cerimonia-di-premiazione-2019/