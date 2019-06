Reggio Calabria – Pistola con 41 colpi trovata in pieno centro

Condividi

I poliziotti della Squadra Volanti della questura di Reggio Calabria hanno trovato ieri sera, in vico Sorgonà, nei pressi della via Reggio Campi, in pieno centro città, un involucro abbandonato al cui interno era presente una busta di cellophane che al tatto sembrava contenere una pistola.

Il materiale è stato consegnato al Gabinetto regionale della Scientifica che, repertato il plico, ha accertato la presenza di una pistola calibro 7,65 con matricola punzonata e 41 colpi. L’arma,con ogni probabilità, è stata abbandonata da chi, scoraggiato dalla presenza dei poliziotti che in zona avevano predisposto un posto di controllo, aveva deciso di liberarsene. L’intervento i incastra infatti, nel dispositivo “Athena”, realizzato per la prevenzione dei reati, con particolare attenzione del centro cittadino. «Il quotidiano raggiungimento dell’obiettivo della prevenzione dei reati- è riportato in una nota della Questura reggina- conferma l’efficacia dei protocolli operativi per il controllo del territorio delle zone della città introdotti dal questore Maurizio Vallone»