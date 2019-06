Reggio Calabria – Nella notte ignoti dentro Palazzo San Giorgio, ora si indaga

Condividi

Irruzione notturna a Palazzo San Giorgio. Ignoti si sono introdotti questa notte nello storico palazzo sede del Comune di Reggio Calabria. Non è chiaro quale fosse l’obiettivo dei malviventi, al momento tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti mentre sono in corso le verifiche per accertare se qualcosa, oggetti ma soprattutto documenti, possano essere stati asportati dal palazzo municipale.

Secondo una prima ricostruzione, l’irruzione dovrebbe essere avvenuta attraverso una delle finestre del piano terra, ad angolo tra il corso Garibaldi e la via Osanna. Intorno all’una e mezza il personale della Polizia Municipale è stato allertato alla vista di una delle finestre, che risultava totalmente spalancata, e diverse luci accese all’interno del Palazzo. Sul posto sono intervenuti anche agenti della Questura reggina. Al momento sono al vaglio le immagini delle telecamere a circuito chiuso che circondano il Palazzo.

Fa riflettereil fatto che sia stato violato il simbolo della democrazia cittadina e ci si chiede se, in qualche modo, possa essersi trattato di un mero tentativo di furto o di un tentativo di colpire l’amministrazione comunale e la sua dichiarata azione riformatrice di questi anni.