Reggio Calabria – Natura, teatro e relax al Parco Ecolandia

Adesso che ci siamo finalmente lasciati alle spalle le capricciose giornate di maggio è il momento di goderci in pienezza e tranquillità quanto di bello ci offre il Parco Ecolandia. Aria, Acqua, Terra e Fuoco… Bastano i nostri quattro elementi per avvolgere tutti e cinque i sensi con profumi, suoni, gusti, forme e paesaggi speciali e generare un’emozione ogni volta diversa.

L’apertura è prevista come sempre alle ore 10. Biciclette, palloni e frisbee entrano gratis purchè gestiti bene…

Alle 11.30 si parte in Ecobus col primo giro esplorativo mentre a partire dalle 12 tutti in zattera per viaggiare con le leggende di Ulisse per tre traversate (una ogni mezz’ora) sul fossato navigabile.

Cucina gourmet alla Locanda del Parco con manicaretti e prelibatezze a km 0 preparate dai nostri chef utilizzando le coltivazioni della vicina area Terra curate dai ragazzi di Collina del Sole.

Di pomeriggio ritorna l’Ecobus alle 14.30 e i giri in zattera dalle 15.00 alle 16.00.

Alle 15.30 – con replica alle 16.30 – ultimo appuntamento con il teatro sociale di Scena Nuda. Questa volta la bella Adriana Cuzzocrea racconterà ai bambini in modo coinvolgente la storia di un’eroina dei nostri giorni: l’astronauta Samantha Cristoforetti. E con i bambini realizzerà dopo la performance un piccolo laboratorio creativo.

Dopo un nuovo giro in Ecobus alle 16.30 ritorna alle 17 lo yoga della risata con con gli amici del Club “Un Sorriso Cambia la Vita”.