Reggio Calabria, in notturna il piano di pulizia delle spiagge cittadine

Condividi

Parte il piano di pulizia delle spiagge ed igienizzazione del litorale reggino predisposto dal vicesindaco con delega all’Ambiente, Armando Neri, in collaborazione con i tecnici di Avr. Si inizia da Catona per proseguire, via via, lungo tutto il tratto di costa che arriva alla parte sud della città così da consentire un soggiorno quanto più piacevole possibile ai residenti ed ai tanti vacanzieri che, fino alla fine del periodo estivo, sceglieranno il sole di Reggio Calabria per passare le loro vacanze o, semplicemente, qualche ora libera al mare.

Le operazioni di riqualificazione del litorale si svolgeranno in orario notturno e, più precisamente, dalle 22:00 alle 4:00. Oggi e domani il tratto di spiaggia interessato dalla pulizia sarà quello di Catona poi, mercoledì e giovedì, sarà la volta di Gallico. Il 28 giugno toccherà a Pentimele ed i primi tre giorni di luglio a Pellaro (comprese Sabbie bianche). Il 4 ed il 5 del prossimo mese i lavori continueranno alla Sorgente/Capannina (Ravagnese). La prima tranche di riordino si chiuderà il 6 luglio con il Centro storico.

Si procederà, dunque, con un secondo passaggio che seguirà l’identico schema a partire dal giorno 15 per finire il 27 luglio.