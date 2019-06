Reggio Calabria – Guè Pequeno “strega” Cittanova

Condividi

Dopo lo straordinario successo come coach di “The Voice of Italy”, il rapper Gué Pequeno ha iniziato il tour estivo, il “Gué Pequeno: Summer 2019”.

Partito da Milano, il produttore discografico italiano Pequeno è sbarcato a Cittanova al PROM 5.0 il cui presidente dell’associazione culturale è il giovane calabrese Domenico Galasso.

Una serata entusiasmante che ha riunito fan, famiglie e semplici amanti del genere rap, da tutte le province calabresi.

Un perfetto connubio “musica-spettacolo” che segna sicuramente un altro meritato successo per il presidente Galasso.

Guè Pequeno, noto per la sua militanza nei Club Dogo, vanta ascolti da capogiro e un posto fisso nella scena musicale hip hop italiana.

L’atmosfera è caldissima, il pubblico è quello che l’ha sempre accompagnato, nessuno ha voluto rischiare di perdersi la celebrazione di questo live o mancare di rispetto a Gué rimanendo a casa a risparmiare la voce.

Un coro da stadio accompagna l’ingresso sul palco del rapper, che per l’occasione ha sfoggiato un outfit curato nei minimi dettagli.

La scaletta è una raccolta di momenti importantissimi per Gué Pequeno che ha rispolverato diverse tracce di quello che non si fa fatica a definire un vero capolavoro.

Gli applausi e le urla si mescolano con la voce di Guè, un artista camaleontico, capace di adattarsi con incredibile anticipo ai cambiamenti del rap game ma abilissimo a rimanere sempre un passo avanti a tutti.

“Un inizio scoppiettante per una stagione che riserva tantissime sorprese”.

Parola del presidente di Prom Galasso.