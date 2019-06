Reggio Calabria – “Giustizia e umanità”, il 16 giugno incontro ad Ecolandia

Condividi

Vivere il Parco vuol dire anche cogliere le opportunità di incontrare persone e realtà positive che danno spessore culturale e civile alla nostra comunità cittadina. Convinta della necessità di offrire momenti di dialogo fra cittadini e istituzioni la direzione di Ecolandia ha organizzato per domenica 16 giugno un pomeriggio tematico dal titolo “Giustizia e umanità”.

Il Parco aprirà il cancello alle ore 16.00 quando già il sole comincia ad abbassarsi verso i monti peloritani preparando lo scenario naturale per lo spettacolo suggestivo del tramonto. La piazza d’armi sarà il punto di ritrovo per le attività successive come, alle ore 16.30, l’esibizione delle unità cinofile dei Carabinieri di Vibo Valentia, la visita al forte Gullì prevista alle ore 17.00 e il successivo incontro-dibattito “giustizia e umanità” organizzato insieme all’associazione Biesse.

Proprio la presidente Bruna Siviglia modererà alle 18.00 il dibattito con gli interventi previsti di Giuseppina Maria Garreffa, presidente dell’Ufficio del Servizio Sociale della Giustizia Minorile di Reggio Calabria, Ottavio Sferlazza, procuratore del Tribunale di Palmi, Arcangelo Badolati, giornalista e scrittore, Carmela Ciappina, dirigente dell’istituto alberghiero di Villa S.G. e Tiberio Bentivoglio, imprenditore e testimone di ReggioLiberaReggio.

A dare un contributo particolare al pomeriggio interverrà Pietro Sarubbi, l’attore che interpretò Barabba nel film “La Passione di Cristo” di Mel Gibson. L’artista milanese leggerà alcune poesie tratte dal libro “tra cielo e terra” del giudice Michele Barillaro, ricordato al parco da un bellissimo ulivo donato dalla famiglia.

E per finire alle ore 20.00 il concerto di Aurelio Mandica, l’artista reggino capace di generare grande entusiasmo con le sue sonorità latine e gitane