Reggio Calabria – Falcomatà rovista nei rifiuti a caccia di indizi (FOTO)

Un cumulo di sacchetti di immondizia abbandonati al proprio destino in pieno centro storico. Uno scenario che, purtroppo per Reggio Calabria, non è una novità in un periodo in cui, se la raccolta differenziata non è sempre impeccabile, permane l’inciviltà di chi butta la spazzatura per strada. Stavolta ad occuparsi in prima persona della vicenda è stato il Sindaco Falcomatà.

Quella dell’immondizia buttata per strada è scelta che nasce da semplice scarso senso civico, dalla pigrizia di differenziare i propri rifiuti e, a volte, in maniera scientifica viene partorita da cui, per l’anagrafe tributaria comunale, è un fantasma e non ha diritto ai mastelli.

Il Sindaco di Reggio Calabria, andando a far visita alla madre in una zona del centro città, ha indossato un paio di guanti, ha aperto i sacchetti di immondizia e dentro ci ha trovato la ricevuta di una ricarica telefonica che, attraverso controlli incrociati, potrebbe portare a individuare il colpevole.

Ecco il post e le foto: