Reggio Calabria – Falcomatà con orgoglio: “Avete mai visto spiagge così pulite”

Condividi

“Cari reggini avete mai visto delle spiagge così pulite in città?” E’ quanto scrive sul suo profilo facebook il sindaco di reggio calabria, Giuseppe falcomatà in merito il piano di pulizia delle spiagge cittadine ed igienizzazione del litorale reggino predisposto dal vicesindaco con delega all’Ambiente, Armando Neri, in collaborazione con i tecnici di Avr.

“Queste foto sono di Gallico, ieri è stata la volta di Catona e il programma di pulizia dell’intero litorale

toccherà Pentimele, il Centro, Sorgente/Capannina, le spiagge Sabbie bianche per concludersi a Pellaro entro il 6 luglio. Poi faremo una secondo giro entro il 15 luglio.