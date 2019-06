Reggio Calabria – Evento conclusivo del Progetto “Indossiamo la Cultura”

Condividi

Il 5 giugno 2019, nell’Aula Magna dell’ITT “Panella-Vallauri”, sarà presentato l’evento conclusivo del Progetto “Indossiamo la Cultura”: un viaggio tra arte, cinema e moda, un evento organizzato dal Dipartimento “Sistema Moda”, in sinergia con gli indirizzi di “Grafica e Comunicazione” e di “Meccanica e Meccatronica”, che hanno curato rispettivamente le brochure e le locandine informative e le scenografie.

L’obiettivo è quello di mostrare al pubblico le competenze acquisiste dagli allievi dell’indirizzo Sistema Moda, contestualizzando l’iniziativa all’interno di un laboratorio teatrale, di fronte a una Corte formata da ragazzi e ragazze del Sistema Moda, di Grafica e Meccanica.

Una sorta di “Contenitore Teatrale” in cui, i diversi prodotti realizzati durante questo progetto: Mood Board, Outfit ed altri, saranno esposti e sfilati durante l’evento finale che concluderà l’anno scolastico.

Il progetto nasce dall’esigenza di valorizzare linguaggi non presenti nel curriculum, promuovendo l’interdisciplinarietà e l’espressività creativa degli alunni, mirando a sviluppare e a rafforzare la didattica laboratoriale. Il progetto è dedicato ai giovani studenti chiamati a lavorare, divertirsi e imparare partendo dalla visione del film “Il Diavolo veste Prada” in cui, il fascino del mondo della moda è dispiegato senza risparmio, nel suo essere un gioco, un’opera d’arte, un luogo di creatività assoluta. Perché la moda ha una natura ambigua: seguita in maniera popolare e istintiva da molti, ignorata da altri.