Reggio Calabria – Enorme incendio di rifiuti tra le case

E’ in atto al Rione Marconi a Reggio Calabria, un enorme incendio di rifiuti tra le case. Sul posto prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco che stanno domando le fiamme.

Si respira a rea irrespirabile tra viale Europa e via Sbarre centrali. La situazione dei rifiuti a Reggio Calabria è sempre più emergenziale ed è alto il rischio che tutto ciò possa degenerare in un vero e proprio allarme igienico e sanitario.

Si tratta di una zona che, da tempo, è interessata da cumuli di rifiuti che vengono lasciati per strada, con particolare riferimento alla zona delle abitazioni popolari del Rione Marconi e a alla via, desolata, che passa tra l’ex caserma del 208 (ormai divenuta rifiugio di fortuna per senzatetto o comunque lasciata all’incuria) e l’ospedale Morelli.