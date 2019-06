Reggio Calabria – Emergenza Rifiuti, ‘i sacchetti targati Avr a mò di sfregio’

Riceviamo e pubblichiamo:

Gentile Redazione,

allego una foto scattata in via venezia sabato 15 giugno: come potete notare i sacchetti sono “targati” AVR, dunque in questa città ci sono personaggi che pur essendo in possesso dei relativi sacchetti e mastelli a mò di sfregio preferisce buttare la loro spazzatura in mezzo alla strada, addirittura accanto ad una bellissima aiuola spontanea, sfregiata da cumuli di immondizia. Non ho parole. La foto è stata inviata all’AVR e al Sindaco ( nelle relative pagine fb) L’AVR ha risposto che avrebbe mandato gli ispettori, il Sindaco non ha risposto.

Saluti,

una cittadina