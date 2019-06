Reggio Calabria – Donna minaccia il suicidio, la salvano i Vigili del Fuoco

Condividi

Giornata di duro lavori per i Vigili del fuoco di Reggio Calabria.

In poco più di

dieci ore Vigili hanno effettuato circa 40 interventi. Tanti sono stati gli interventi

per incendio di sterpi, vi è stato anche qualche intervento per spegnere rifiuti.

In particolare i Vigili sono stati impegnati in un intervento per tentato

suicidio. In via Clauco di Reggio Calabria una signora minacciava di buttarsi dalla

finestra del suo appartamento posto al secondo piano.

Giunta la chiamata, dalla sala operativa VVF veniva dirottata in via Glauco una

squadra che era impegnata nello spegnimento di un incendio di sterpi nelle

vicinanze. Giunti sul posto, i Vigili notando che la signora era esposta ad una

finestra posta al secondo piano hanno provveduto, in tutta fretta, a montare una

scala riuscendo a raggiungerla e ad afferrarla mentre la stessa si gettava nel vuoto.

I Vigili sono riusciti a bloccare la caduta della signora e anche grazie all’intervento

dei Carabinieri che, forzando l’ingresso dell’appartamento, sono riusciti a

raggiungere la signora tirandola all’interno dell’appartamento.

La signora successivamente è stata sottoposta alle cure del personale del 118.

Anche in questo caso l’intensa la collaborazione tra gli appartenenti ai corpi dello

stato ha permesso di salvare una vita umana dimostrando particolare sensibilità e capacità

nel gestire situazioni ad alto rischio.