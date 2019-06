Reggio Calabria – Dattola entra alla Città Metropolitana. FdI cresce, FDi vince

Condividi

Si è insediato ieri alla Città Metropolitana il consigliere Luigi Dattola.

L’insediamento del neo consigliere di Fratelli d’Italia coincide con la “decadenza” dell’uscente consigliere Domenico Giannetta esponente di Forza Italia già sindaco di Oppido Mamertina e al quale nella città della Piana è subentrato il sindaco Bruno Barillaro di FDI eletto primo cittadino con un vero plebiscito.

Esce da Palazzo Alvaro un esponente di Forza Italia ed entra quindi, uno di Fratelli d’Italia.

Una crescita del partito di Giorgia Meloni in termini di consensi che, oltre a livello locale, registra in tutta Italia numerose adesioni.

Ne sono testimonianza i dati in Sardegna in cui Fratelli d’Italia è diventato il primo partito nella coalizione a Cagliari dove un proprio storico esponente è stato eletto sindaco.

Gli ultimi sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani registrano inoltre l’ulteriore avanzata di Fratelli d’Italia che, addirittura, ha già superato Forza Italia.

Sicuramente a livello locale, il consolidamento di Fdi è frutto anche del lavoro certosino in termini di proposte politiche e di progettualità del consigliere regionale Alessandro Nicolò che, in questi mesi, è riuscito a coinvolgere decine e decine di amministratori del territorio oltre ad esponenti e soggetti politici che rappresentano per il partito un valore aggiunto. Tra questi esponenti, anche il neo consigliere metropolitano Luigi Dattola che ha subito sposato il progetto di Meloni e Nicolò.