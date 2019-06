Reggio Calabria – Avanzano i lavori della palestra di Archi, la situazione (FOTO)

Condividi

Gli sportivi e gli studenti di Reggio Calabria riavranno, finalmente, la palestra di Archi. La riapertura della palestra multidisciplinare è realmente vicinissima.

I lavori per il restyling totale del sito sportivo che ha consentito per tanti anni ai giovani del quartiere a Nord della città ma anche a tanti alunni e sportivi, di poter usufruire di un luogo sano e sicuro sono quasi conclusi e sono pronti ad ospitare le associazioni sportive che operano sul territorio.

Negli anni trascorsi, gli sportivi reggini hanno ottenuto soddisfazioni, conquistato trofei, vinto campionati e sono cresciuti in tante discipline proprio nella palestra di Archi, location adesso quasi pronta per la riapertura.

Il “rush” finale riguarderà i lavori di rifacimento del terreno di gioco, tassello conclusivo di un lavoro di restyling complessivo che prevede interventi su parti fondamentali dell’impianto, già completate positivamente come gli spogliatoi, gli uffici, servizi igienici, la revisione impianto elettrico, il sistema di allarme, la sostituzione porte interne e maniglioni antipanico e la pitturazione di tutti i locali.

L’impegno dell’amministrazione Falcomatà di restituire alla comunità importanti strutture cittadine da tempo abbandonate non si è assolutamente fermato e dopo aver iniziato i propri lavori con la riapertura del PalaCalafiore, restituito alla città lo Scatolone “Palestra Piero Viola”ed il Palacolor di Pellaro è in dirittura d’arrivo la riconsegna agli sportivi di questo centro nevralgico dello sport cittadino che sarà operativo già durante il periodo estivo insieme ad un’altra struttura fondamentale per lo sport cittadino, attualmente in fase di riqualificazione, come il campo di Ciccarello in zona sud.

Il delegato allo Sport del Comune di Reggio Calabria Giovanni Latella guarda con fiducia al traguardo: “Siamo quasi giunti allo sprint finale dei lavori verso la riapertura ufficiale della palestra di Archi. Possiamo affermare con sicurezza che in vista della prossima stagione agonistica, tanti sportivi di discipline diverse e tutto il comprensorio di Archi potranno usufruire di una palestra sicura e rinnovata in ogni sua parte. In questi anni, l’amministrazione Falcomatà si è interessata molto alle strutture sportive individuando i lavori più importanti per la sicurezza ed il comfort di atleti e frequentatori di palestre”.

“La nostra azione – ha concluso il delegato – non si è mai fermata ma prosegue per raggiungere altri obiettivi programmati nel tempo perché impianti più efficienti e sicuri sono il sostegno indispensabile per far crescere meglio i nostri giovani e sono la risultante basilare della crescita sociale e sportiva del territorio stesso”.