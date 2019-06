Reggio Calabria – Arrivano i “nuovi” numeri civici in centro città

Condividi

A Palazzo San Giorgio, il presidente della Commissione Toponomastica del Comune di Reggio Calabria Giuseppe Cantarella e il sindaco della città Giuseppe Falcomatà, in conferenza stampa, hanno tirato le fila del primo triennio d’attività dell’organismo di mano comunale.

Lo stesso Cantarella ha evidenziato che, in realtà, il terzo “compleanno” della Commissione ricorrerà venerdì 14 giugno: nel breve volgere di questi 3 anni oltre 400 le intitolazioni di vie e piazze proposte, 315 delle quali già formalmente deliberate. Tra i casi più significativi, l’importante arteria (ex via Ravagnese Inferiore) che collega la città all’Aeroporto dello Stretto dedicata a un celeberrimo reggino, diventando “viale Gianni Versace”.

Tra le novità in itinere i “nuovi” numeri civici per il centro città, il cui colore amaranto si riannoderà virtualmente allo “spirito” di Reggio Calabria.

«Il prezioso ruolo di questa Commissione esterna dell’Ente può ben essere indicato come esempio di servizio – ha osservato il sindaco Falcomatà –, visto che ai suoi componenti non viene riconosciuta alcuna somma. Il lavoro svolto rispetto ai nomi delle vie di Reggio e ai numeri civici contribuisce, inoltre, a fare luce intorno a figure e momenti storici della città spesso misconosciuti e da riscoprire».

—