Reggio Calabria – Aperte iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali

L’assessorato alle Politiche Sociali comunica che sono aperte, per l’anno educativo 2019/2020 le iscrizioni ai Nidi d’infanzia Comunali di Archi “ Il mago di Oz” (via Corvo n. 13), di Gebbione “Il piccolo principe” (via Cassino) e Aziendale ( c/o Palazzo Ce.Dir.), per tutti i bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni nati entro il 31 maggio 2019 e che compiono il terzo anno di età successivamente alla data del 31 dicembre 2019.

I nidi d’infanzia comunali Archi e Gebbione hanno una ricettività di n. 50 posti cadauno e funzioneranno dal 1 settembre al 31 luglio dell’anno educativo di riferimento, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 17.00 e il sabato dalle 7.30 alle ore 14.00.

Il nido d’infanzia Aziendale ha una ricettività di n. 25 posti ed accoglie, bambini residenti nel Territorio Comunale e, prioritariamente i bambini che abbiano un genitore lavoratore dipendente di ruolo o a tempo determinato del Comune o dipendente di una delle Società partecipate dell’ Ente.

Il nido d’infanzia Aziendale è aperto dal 1 settembre al 31 luglio dell’anno, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 14.30. Il martedì e il giovedì l’orario di frequenza sarà prolungato fino alle ore 17.30.

Eventuali modifiche di orario di frequenza saranno autorizzate dal Responsabile comunale del Servizio sentito il Coordinatore del nido, in relazione a diverse esigenze relative all’organizzazione del servizio.

Tutte le informazioni, scadenze e modalità di iscrizione sul sito www.reggiocal.it sezione notizie.