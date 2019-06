Reggio Calabria – 14 anni da Cappellano del carcere, domani presentazione del libro

Condividi

Monsignor Giacomo D’Anna, parroco del Santuario di San Paolo alla Rotonda in Reggio Calabria, martedì 25 giugno, alle 17.30, presso il Palazzo della Città Metropolitana “Corrado Alvaro” presenterà il suo ultimo libro “Una voce da dentro. L’esperienza di una presenza in carcere”, pubblicazione da lui curata dopo ben 14 anni di servizio come Cappellano della Casa Circondariale di Reggio Calabria. All’importante evento parteciperanno tre arcivescovi della Calabria, precisamente monsignor Vincenzo Bertolone, arcivescovo di Catanzaro– Squillace e presidente della Conferenza episcopale calabra, monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, arcivescovo metropolita di Reggio Calabria–Bova e monsignor Vittorio Mondello, arcivescovo emerito di Reggio Calabria – Bova.

Il volume di monsignor D’Anna sarà presentato da Rosario Tortorella, provveditore vicario dell’Amministrazione Penitenziaria della Calabria. Monsignor Bertolone nel contesto della stessa manifestazione terrà una conferenza dal titolo “L’enigma della zizzania, il metodo Don Puglisi di fronte alle mafie”. Interverranno inoltre il presidente del Consiglio Regionale, Nicola Irto; il sindaco della Città metropolitana, Giuseppe Falcomatà; il direttore del carcere di Reggio Calabria, Calogero Tessitore, e il Garante dei diritti dei detenuti, Agostino Siviglia.