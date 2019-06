Reggio Calabria – 11 mln per manutenzione e l’implementazione degli alloggi popolari

Nuovi 11 milioni di euro da destinare alle manutenzioni straordinarie e all’ampliamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica per dare risposte concrete sul piano dell’emergenza abitativa. L’ormai consueta riunione di maggioranza settimanale, promossa dal sindaco Giuseppe Falcomatà, ha raggiunto questa mattina un nuovo importante obiettivo programmatico.

Dopo la richiesta avanzata la scorsa settimana e gli approfondimenti tecnici operati dai settori competenti, i Consiglieri di maggioranza hanno condiviso nell’odierno aggiornamento la buona notizia: ben 11 milioni di euro dei fondi finanziati con il Decreto Reggio saranno destinati all’emergenza abitativa.

La riunione di maggioranza si è anche soffermata sull’imminente avvio dei lavori di restyling del Lido Comunale che, dopo l’approvazione della progettazione esecutiva da parte della Giunta comunale ed in seguito agli ultimi sopralluoghi tecnici della scorsa settimana, partiranno nelle prossime ore.

Nel corso della riunione il sindaco ha avuto modo di aggiornare i consiglieri sui prossimi appuntamenti qualificanti previsti per l’Amministrazione: l’imminente avvio del bike sharing e la fase riorganizzativa del comparto ambiente, con un nuovo impulso sulla gestione del circuito di raccolta dei rifiuti solidi urbani e con la contestuale attivazione di una serie di sinergie istituzionali per l’implementazione della governance per la gestione degli impianti di conferimento.

Spazio infine al tema della sanità, uno dei più caldi nelle ultime ore. Il sindaco Falcomatà ha proposto la convocazione di un consiglio comunale e metropolitano congiunto per attenzionare il problema, richiamando le energie istituzionali, politiche e civiche operanti sul territorio cittadino ad uno sforzo unitario per una battaglia che produrrà risvolti sociali determinanti.