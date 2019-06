Parlantina, la sedia pieghevole dipinta dal designer calabrese Antonio Aricò

Il designer calabrese Antonio Aricò dipinge a mano alcune parole sullo schienale di una sedia pieghevole: «un modo artistico ma comune per avvicinare il design ai sentimenti delle persone», commenta l’artista.

La sua filosofia è creare «un design popolare e democratico a un prezzo abbordabile». L’obiettivo? Celebrare la cultura più autentica e genuina dell’Italia meridionale. A ispirare il designer, è il lavoro di suo nonno, il mastro falegname Saverio Zaminga. E insieme a lui, nella loro casa di Reggio Calabria, Aricò ha raccolto la sfida lanciata da Wava Carpenter, direttrice della piattaforma di design online Pamono, dando vita a Parlantina, una collezione di sedie pieghevoli “pensate per le persone”.

Presentata in occasione di EDIT Napoli, ogni pezzo della sedia è realizzato in legno di castagno calabrese e venduto al prezzo democratico di 50 euro o meno. La particolarità? Lo schienale impreziosito da parole dipinte a mano in delicati toni pastello, ispirate allo stile di vita dell’Italia meridionale.

Parlantina è disponibile in versione semplice, con iscrizioni e su misura esclusivamente su Pamono fino al mese di ottobre.