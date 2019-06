‘Non fatevi più vedere a S.Luca’,condannato narcotrafficante che minacciò troupe Rai

Condividi

“Non tornate più a San Luca o non uscite vivi da qua” . Con questa minaccia il narcotrafficante Antonio Callipari aveva minacciato il giornalista di Rai Tre Danilo Procaccianti, il filmaker Fabrizio Lazzaretti e la cronista Alessia Candito, collaboratrice di Repubblica, al termine di una giornata in cui avevano prodotto un servizio sul centro in provincia di Reggio Calabria.

Arrestato un anno fa per essere il vertice di una rete di traffico di stupefacenti in Lombardia, Callipari si era reso protagonista dei fatti in oggetto nel 2017.

Per lui è arrivata la condanna di un anno, un mese e dieci giorni per aver aggredito il gruppo di operatori di informazione che stava producendo un cotnributo per la trasmissione di Presa Diretta a maggio dell’anno citato.

Aveva tentato prima di prendere la telecamera delle vittime dell’aggressione, poi il cellulare con cui stavano provando ad immortalare il fare facinoroso di Callipari.

Le immagini, finite in onda, hanno comunque permesso ai Carabinieri di rintracciare la sua identità, facendo partire le indagini che sono maturate fino alla condanna arrivata e di cui dà notizia Repubblica