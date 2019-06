Muore operaio al porto di Gioia Tauro: la Procura di Palmi apre un’inchiesta

Condividi

La Procura della Repubblica di Palmi ha aperto un’inchiesta per accertare se ci siano responsabilita’ per l’incidente in cui stamattina, nell’area portuale di Gioia Tauro, e’ morto Agostino Filandro, di 42 anni, genero del titolare del cantiere in cui si e’ verificato l’episodio.

L’incidente, secondo una prima ricostruzione, sarebbe avvenuto dopo che la gru semovente era stata posizionata nella banchina e si stava procedendo a togliere l’imbarcazione dall’acqua per trasferirla nel cantiere. E’ stato a quel punto che avrebbe ceduto il cavo che ha colpito Filandro, che si trovava sulla barca.

L’inchiesta e’ condotta dal pm di turno della Procura, Enrico Barbieri, che ha effettuato un sopralluogo nell’area in cui si e’ verificato l’incidente. Secondo quanto si e’ appreso, nell’inchiesta, al momento, non ci sono indagati.