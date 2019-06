Movìmundi a fianco delle mamme di Pistoia: “Salviamo nostre città dall’inquinamento”

Condividi

Anche noi di A PATH FOR GAIA – MOVìMUNDI, nella giornata mondiale dell’ambiente, siamo vicine alle mamme di Pistoia che,con una lettera a VANDANA SHIVA, esprimono tutta la loro ansia, preoccupazione e paura per la salute dei loro figli compromessa dall’inquinamento ambientale via via più crescente.

Ma siamo vicine anche a tutte le mamme d’Italia e del mondo che piangono la morte dei loro figli, visto che ogni anno al mondo muoiono 7 milioni di persone a causa dell’inquinamento atmosferico.

Tutto ciò a cui assistiamo ormai da molti decenni non è altro che il riflesso di un’economia perversa e avida che basa tutto sull’immediato profitto e non su una crescita qualitativa ed ecologicamente sostenibile.

La prima mamma a denunciare l’inquinamento atmosferico è stata Hazel Hederson (Bristol 27 marzo 1933) che insieme alle altre mamme levò un grido di denuncia e protesta nei confronti di chi, pur amministrando la città, non prese provvedimenti per tutelare la salute pubblica. Per amore dei figli e della comunità, si mise a studiare di notte, quando figli e marito dormivano,per diventare esperta in materia e rispondere, con dati alla mano, a chi arrogantemente l’aveva definita una semplice casalinga.I suoi libri sono stati tradotti in quasi tutte le lingue perché è diventata una temuta futurologa, sociologa ed esperta in economia etica di fama mondiale.

In Calabria, a detta di alcuni medici e studiosi, c’è l’aria tra le più pulite del mondo grazie alla desertificazione industriale per cui oltre a essere solidali con le mamme di Pistoia le invitiamo, anche e insieme ad altre mamme di altri centri urbani inquinati, a portare i loro figli in Calabria a disintossicarsi e respirare aria pulita.

Il cammino di A PATH FOR GAIA –MOVìMUNDI, iniziato il 3 maggio a Locri, continua nella sua attività di sensibilizzazione ambientale, perché convinti più che mai che non può esservi soluzione ai problemi ambientali se non si smantella questo sistema economico che genera un’infinità di danni collaterali. Ma siamo anche convinti che non vi è cambiamento senza consapevolezza e non vi è consapevolezza senza conoscenza per cui lavoreremo in tal senso anche nell’immediato futuro e nel far questo faremo rete con chi ha a cuore il futuro dei nostri giovani sia che viva in Calabria o fuori.MOVìMUNDI!!!

Qui di seguito la lettera delle mamme di Pistoia:

