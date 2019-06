Maria Antonietta Rositani lascia la terapia intensiva

Condividi

Maria Antonietta Rositani, la 42enne reggina ricoverata al policlinico di Bari dal 12 marzo quando l’ex marito Ciro Russo ha tentato di ucciderla dandole fuoco con della benzina, non è più in pericolo di vita.

La donna è stata dimessa dal reparto di terapia intensiva ed adesso si trova in quello dei grandi ustionati e dovrà subire ancora tanti interventi a causa delle gravi ferite alle mani e agli arti inferiori. Maria Antonietta ai microfoni di LaC News ha dichiarato: «Sono molto contenta, adesso mi aspetta un lavoro lungo e duro e sta a me affrontarlo. Devo imparare nuovamente a camminare e quindi sarà un percorso difficile, ma mi auguro di potercela fare. Speriamo che passino i dolori e anche la paura perché sono le cose più brutte che ho. Ringrazio sia i medici, gli infermieri e anche tutte le persone che quotidianamente mi scrivono per darmi forza e coraggio e che pregano per me».