‘Luci Sul Parco’, il Direttore Tralongo: “Il Parco è la casa di tutti i cittadini”

Sabato 15 giungo, il Parco Nazionale dell’Aspromonte grazie all’evento ‘Luci sul Parco‘,si è trasformato in un vero e proprio luogo di festa. Numerosi eventi, grazie alla partecipazione di diverse associazioni, sono stati pensati ed organizzati per valorizzare il Territorio e per festeggiare il 25° anniversario del Parco Nazionale dell’Aspromonte.

L’intera giornata è stata organizzata con lo scopo di far conoscere sempre più approfonditamente e valorizzare le bellezze che questo territorio ci offre, in un clima sereno e giocoso.

Di fondamentale importanza la partecipazione di un vasto pubblico composto da grandi e piccini, che hanno potuto trascorrere l’intera giornata all’insegna del benessere e dello sport, immersi nella natura che circonda il Parco Nazionale dell’Aspromonte.

Sergio Tralongo, Direttore del Parco Nazionale dell’Aspromonte, si è espresso sull’importanza dell’evento per l’intera Calabria invitando i cittadini a considerare l’Aspromonte come una vera e propria casa.