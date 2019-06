Klaus Davi: “Rocco Morabito fuggito? Sapeva troppi segreti di potenti milanesi”

Condividi

“Si sapeva che sarebbe andata a finire cosi. Quando intervistai suo cugino Leo Morabito ( u scassa porte di Africo) suocero di Francesco Pelle, anni fa lo descrisse come potente ed imprendibile e cosi è stato….. Con la nostra polizia o carabinieri non sarebbe successo.

Ma in Sudamerica i veri capi di stato sono loro….” Lo ha dichiarato Klaus Davi giornalista e consigliere comunale del comune di San Luca (RC) . “Morabito riforniva e rifornisce droga per tutta la Milano bene. I milanesi consumano coca come fosse acqua minerale poi dicono di essere la capitale morale e accusano i Calabresi di essere mafiosi . ….Meglio che sia finita cosi …..!”. Klaus Davi aveva tappezzato molte città di Italia con i poster del boss vestito da donna. Un modo per smitizzarlo. “Ma è ancora potentissimo” come si è visto .