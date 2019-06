Incontri FAI al tramonto a cura del FAI Giovani della Delegazione di Reggio Calabria

Condividi

Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati l’anno scorso. Giovedì 20 giugno alle ore 18, allo SPAZIO OPEN –via Filippini 23, incontreremo il prof. Orlando Sorgonà che ci parlerà di miti e leggende in riva allo Stretto.

“Il canale di Poseidon. Un viaggio senza bussola tra i miti e le leggende dello Stretto”

Conoscere i miti che si sono specchiati nelle acque dello Stretto vuol dire conoscere una concezione del mondo e, per quanto riguarda le leggende che si sono stratificate nei secoli, è da dire che spesso, le verità storiche, giungono attraverso di esse. Da Omero in poi questo paesaggio “estremo” diventa un “topos” letterario e nel contempo entra nell’immaginario collettivo, attraverso i racconti popolari e le favole narrate, come luogo emblematico in cui prendono corpo e nello stesso tempo si esorcizzano le paure più profonde dell’uomo.

