Incidente sulla A2 (ex Sa-Rc): la ricostruzione della Questura di Reggio Calabria

A ventiquattro ore dall’incidente, avvenuto nel tratto reggino dalla A2, che aveva fatto temere il peggio e che aveva bloccato la circolazione per qualche ora arriva la ricostruzione diramata dalla Questura di Reggio Calabria.

Ieri mattina, all’interno della galleria Barritteri dell’Autostrada A2 del Mediterraneo si è verificato – si legge – un incidente stradale, che ha coinvolto due autoarticolati ed un’autovettura. Il primo soccorso e la messa in sicurezza del tratto stradale interessato è stato prestato dal Dirigente del Commissariato di P.S. di Palmi e da un altro operatore della Polizia di Stato del medesimo Commissariato che, per mera coincidenza, stavano percorrendo quella strada a pochi metri di distanza dai veicoli interessati dall’incidente, tanto vicini da rischiare l’impatto.

Il Dirigente del Commissariato si è adoperato per verificare immediatamente le condizioni dei feriti e per prestare i primi soccorsi. L’Assistente Capo Coordinatore, alla guida del veicolo della Polizia di Stato, si è portato all’ingresso della galleria per poter allertare i colleghi della Polizia Stradale e, soprattutto, segnalare il pericolo ai veicoli che sopraggiungevano ignari ad alta velocità, e rallentarne la corsa. Tale intervento ha effettivamente scongiurato conseguenze ben più gravi per tutti coloro che sono stati coinvolti nell’incidente e per gli stessi dipendenti del Commissariato di P.S. di Palmi.

Allertati dai due poliziotti presenti sul posto, sono prontamente intervenuti gli Agenti della Polizia Stradale di Reggio Calabria per prestare i soccorsi, unitamente ai mezzi dell’ANAS, e per disciplinare il traffico della carreggiata che è rimasta chiusa per alcune ore.

Uno dei due autoarticolati, nell’impatto, ha rovesciato parte del carico di frutta e ortaggi ed ha subito il danneggiamento della cabina di guida.

Per evitare lunghe file ed il blocco totale della circolazione, il traffico veicolare è stato immediatamente dirottato lungo la Strada Statale 18, anche considerate le alte temperature della giornata ed i rischi connessi al caldo.

Alle ore 13.50 il traffico veicolare, su una sola corsia, è stato nuovamente autorizzato a transitare lungo l’Autostrada.

Il Pronto intervento della Polizia Stradale e dei mezzi di soccorso ha permesso di limitare al minimo i disagi per gli utenti.

Il conducente del veicolo maggiormente danneggiato è stato ricoverato, in prognosi riservata, presso il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

Sono in corso gli accertamenti tecnici per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.