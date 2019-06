Inaugurazione di “Radio Ivo” al Liceo Classico Ivo Oliveti di Locri

Condividi

Sabato 8 giugno, alle ore 9,30, avrà luogo al Liceo Classico Ivo Oliveti di Locri (Istituto

d’Istruzione Superiore Oliveti-Panetta, Dirigente Scolastico prof.ssa Giovanna Maria Autelitano) l’inaugurazione ufficiale di Radio Ivo, a cura di Radio Roccella, emittente che ha sempre considerato la musica apportatrice di cultura ed idonea ad offrire inediti orizzonti esistenziali.

Ospite d’eccezione il cantautore calabrese Fabio Macagnino che presenterà il suo nuovo progetto musicale Candalia, un vero e proprio concept incentrato su determinate tematiche particolarmente care all’artista, quali il territorio locrideo, la possibilità di dare adito ai propri sogni e desideri, l’amore, la sensualità, affrontate con la calma riflessiva propria degli uomini del sud, lontano dal “logorio della vita moderna” citando il claim di un vecchio spot televisivo, rallentando, indugiando e “candalijando” ovvero cullandosi su ritmi opportunamente blandi.

Radio Ivo rappresenta non solo un laboratorio, ma un vero e proprio studio di trasmissione e produzione che vedrà impegnati gli studenti dell’istituto in attività d’informazione ed intrattenimento, offrendo così concreto seguito al progetto di Alternanza Scuola Lavoro denominato Il giornalismo degli anni 2.0- Storia ed evoluzione del giornalismo dalla carta stampata al tempo di Internet. L’importanza del giornalismo radiofonico fra linguaggio, tecniche e regole del mestiere avviato nel mese di marzo dello scorso anno dall’ Associazione Culturale Radio Roccella, avvalendosi della consulenza esterna del giornalista Antonio Falcone e coinvolgendo le terze classi (tutor la prof.ssa Immacolata Aversa).

Lezioni teoriche, in aula, e pratiche, anche negli studi di Radio Roccella, nel corso di un anno, hanno entusiasmato ragazze e ragazzi, spinti da curiosità e tanta voglia di apprendere, realizzando vari elaborati che hanno trovato pubblicazione sul sito dell’emittente e su La zattera del pensiero, oltre che costituire valida base per una serie di servizi radiofonici, registrati in studio sotto la vigile supervisione del presidente dell’emittente, Antonio La Palerma e di Andrea Lombardo. Radio Roccella, “la radio fuori dal coro” da oltre quarant’anni attiva sul territorio con

una diversificata offerta di iniziative culturali, è dunque riuscita a porre in essere un progetto di

Alternanza Scuola Lavoro che nel corso del suo svolgimento ha inteso volgere uno sguardo

particolarmente attento alla delicata condizione dei giovani d’oggi, alle loro difficoltà nel ricercare la strada adatta ad accogliere la propria voglia di realizzarsi, fra aspirazioni e contraddizioni. La nascita di Radio Ivo rappresenta dunque il culmine di un attento e particolareggiato percorso formativo, volto a far sì che le nuove generazioni, per il tramite della cultura, possano giungere a sviluppare e sostenere nel corso del cammino una proficua capacità di discernimento riguardo la realtà che li circonda, così da coltivare un’ opportuna sensibilità, valutativa e critica, nei confronti della continua e veloce evoluzione della società, comprendendo come condividere aspettative e problematiche, preservando nel tempo un maturo senso di inedita speranza per il futuro.