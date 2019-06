In Calabria casting per il film “Terra di pietre” di Francesco Costabile

Continuano i casting per il nuovo film “Terra di pietre” di Francesco Costabile, regista calabrese, prodotto dalla casa di produzione O GROOVE (tra i film realizzati: Indivisibili, Il vizio Della Speranza). Il lungometraggio verrà girato in Calabria tra settembre ed ottobre 2019. Si cercano ragazzi calabresi anche senza esperienza pregressa in campo cinematografico.

I casting sul territorio ssi terranno: Domani, 14 giugno a Brancaleone (RC), dalle ore 14 alle ore 17 presso la dimora del confino di Cesare Pevase, Corso Umberto I n.117. A Bruzzano (VV):

dalle ore 17.30 alle ore 19.30 presso l’Oratorio di Bruzzano. Domenica 16 giugno a Bova Marina: dalle ore 16 alle ore 19:30 presso la Bibliopedia all’oratorio Salesiano.

Si cercano i seguenti ruoli:

ROSA (16-23 ANNI) La protagonista assoluta del film. Sguardo vivo e profondo. Corpo asciutto, volto antico, occhi profondi e carattere ribelle. Tesa tra rabbia e fragilità.