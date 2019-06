Imbalzano: ‘Reggio Calabria deve dire grazie a Salvini, i reggini hanno compreso’

Un fondo per i comuni in pre-dissesto e la possibilità di rateizzare pendenze fino a 20 anni. E’ questo l’emendamento che, di fatto, dal Parlamento regalerà la possibilità a Reggio di evitare il default.

Il consigliere regionale della Lega Emiliano Imbalzano ha posto l’attenzione su quanto decisivo sia stato Matteo Salvini.

Il Ministro dell’Interno ha inteso avallare il lancio di una ciambella di salvataggio per la disastrata situazione dei conti di Roma, solo qualora fossero stati aiutati tutti: da Catania a Campobasso, passando per Reggio per l’appunto.

Tutti sembrano prendersi i meriti della vicenda, Imbalzano adesso evidenzia quelli della Lega e di Salvini che resta il personaggio politico del momento.

A maggior ragione se a dovergli rendere merito, come afferma Imbalzano, deve essere anche Reggio Calabria.

Ecco la nota diffusa dal consigliere regionale:

L’inserimento del Comune di Reggio Calabria nel d.l. “Crescita” ha un solo vincitore: Matteo Salvini. Dall’inizio di questa ipotesi, infatti, il vicepremier era stato chiaro: o tutti o nessuno, senza figli e figliastri. Mi preme evidenziare il merito del leader della Lega in quanto, dopo la nota sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la ripartizione trentennale dei piani di riequilibrio, si erano paventati scenari da incubo. Oggi, invece, chi amministra potrà proseguire senza alibi o fomentando situazioni drammatiche ai cittadini, sapendo di dover dimostrare la propria reale capacità. Ribadisco un concetto fondamentale: da questo governo in cui Matteo Salvini, eletto in Calabria, è il cuore pulsante, l’attuale amministrazione comunale sta ottenendo risposte impensabili anche quando l’esecutivo era guidato dal Pd. Rammarica, quindi, leggere analisi che non rendono giustizia a chi, come il leader della Lega, meriterebbe solo ringraziamenti. Certo è che i reggini hanno ben compreso la verità dei fatti: il grande successo della Lega in città nelle scorse settimane lo testimonia ampiamente.

Consigliere Comunale

Emiliano Imbalzano