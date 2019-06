Il primo Consiglio comunale a San Luca dopo sei anni

Condividi

Giovedì prossimo, 6 giugno 2019, alle ore 19.30, si svolgerà il primo consiglio comunale a San Luca dopo esattamente sei anni.

La convocazione è arrivata tramite pec a tutti i consiglieri in queste ore. Nel comune aspromontano non si eleggeva un sindaco da 11 anni. Ora il primo cittadino c’è ed è Bruno Bartolo, consigliere di amministrazione e deus ex machina della Fondazione Corrado Alvaro. Klaus Davi, che è stato battuto alle amministrative del 26 maggio, sarà a capo del gruppo di minoranza. Il massmediologo ha postato sul suo profilo Facebook (online al link https://www.facebook.com/photo.php?fbid=674554869625016&set=a.127468017667040) la convocazione, rivelando anche di aver trovato ‘casa’: «Non appena si è sparsa la voce in paese che cercavo un appoggio, si sono fatte avanti un sacco di persone per ospitarmi. Continuerò a vivere a Milano, dove sono titolare della mia agenzia di comunicazione, ma sarò spesso in quello che è diventato il mio comune, ogni qualvolta sarà necessario», ha dichiarato il giornalista, aggiungendo: «Sono curioso ed emozionato all’idea di iniziare questo percorso per il sostegno della comunità sanluchese. Un sostegno che sarà svolto nel pieno rispetto del ruolo riconosciutomi dall’esito del voto».