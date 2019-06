Il Garante Marziale incontra gli studenti liceali del ‘Mazzini’ di Locri

Condividi

Il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, ha ricevuto stamane a Palazzo Campanella una rappresentanza dei Licei “Mazzini” di Locri, che gli hanno presentato alcune delle loro produzioni culturali. “Si tratta di lavori – spiega il Garante – che ci dicono quanti frammenti di speranza sono racchiusi nel nostro territorio. Ragazze e ragazzi volenterosi, talentuosi e desiderosi soprattutto di poter sviluppare le proprie capacità senza essere costretti ad andare via, impegnandosi a contrastare le piaghe del nostro tempo con iniziative come il film “One Hundred” che senza dubbio è da considerarsi uno dei più riusciti messaggi contro il bullismo, girato solo ed esclusivamente con gli smartphone e l’impegno di 150 tra attori e comparse”.

“Questi ragazzi – ha detto Marziale – meritano di essere incoraggiati e sostenuti dalle istituzioni di prossimità. Essi costituiscono una ricchezza che non ci possiamo permettere il lusso di perdere. Per quanto mi riguarda attiverò percorsi di valorizzazione del loro lavoro e sarò disponibile ad affiancarli costantemente”.

Gli ospiti hanno consegnato al Garante una targa di: “Ringraziamento più autentico – si legge testualmente – per il pregevole impegno e l’amorevole vocazione, umana e sociale, con cui contribuisce ogni giorno a conferire valore all’esistenza, alle emozioni ed ai sogni delle Giovani Generazioni”.​