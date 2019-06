Il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza in Calabria a Ferragosto

Il comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica avrà luogo anche quest’anno a Ferragosto in Calabria. La città ancora non si conosce, sotto la lente c’è un luogo simbolo della lotta alla ndrangheta. Lo scorso anno si riunì a San Luca, questa volta toccherà ad un altro luogo accogliere le forze dell’ordine e l’intelligence.

La decisione è stata presa nel corso dell’incontro del Comitato dedicato alla Calabria, che si è tenuto a Roma al Viminale. La richiesta è stata quella di un intervento imponente per frenare quella che si configura ormai da tempo in Calabria come una vera e propria emergenza criminale. Servono, infatti, investigatori e giudici.